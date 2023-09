Televízor v spálni: 8 najdôležitejších vecí, ktoré treba vedieť

S telkou alebo bez?

Spálňa je svätyňou oddychu, miestom, kde načerpáte energiu do ďalšieho dňa. Každý si však oddych predstavuje inak, preto sú misky váh medzi odporcami a zástancami umiestnenia televízora do spálne vyrovnané. Ak sa rozhodnete, že televízor v spálni chcete, je to len na vás. Mali by ste však dodržať určité pravidlá, aby ste si ho užili.

1. Vhodné miesto

Televízor je objemnejší spotrebič, preto je potrebné dôkladne zvážiť, kam ho v spálni umiestnite. V drvivej väčšine prípadov jednoznačne oproti posteli, ale na stolík alebo na stenu? Všetko sa odvíja od toho, koľko máte miesta. Televízor zavesený na stene síce neprekáža, ale ovplyvňuje vnímanie priestoru ako celku. Príliš veľký televízor vizuálne priestor zmenší. Vzdialenosť od obrazovky má byť 2-3 krát väčšia ako je jej uhlopriečka. Od veľkosti obrazovky sa odvíja i výška zavesenia. Odborníci odporúčajú TV prijímač umiestniť tak, aby vrchný bod obrazovky a jeho stred boli priamo oproti očiam diváka. Výška od podlahy musí byť najmenej 1,3 - 1,5 m. Táto informácia sa vám zíde aj vtedy, ak chcete televízor umiestniť na komodu.