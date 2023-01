Sympatická Viki Ráková odhalila svoju kúpeľňu: Minimalistická a čisto... WAU!

Obľúbená herečka Viki Ráková sa so svojou krásnou rodinkou usadila na južnom Slovensku, kde žijú pokojnejší život so záhradou. Viki si tento život plnohodnotne užíva a to vidíme aj na jej instagramovom profile, kde často ukazuje, že sa im býva krásne.

Viki sa najčastejšie fotí v kuchyni na terase alebo v obývačke. Teraz zverejnila hravú fotku so svojej kúpeľne, ktorá je prekvapivo čisto biela so zaujímavým obkladom, ktorý by sme v kúpeľni herečky možno nečakali. Celá miestnosť pôsobí minimalisticky a veľmi čisto, čo myslíte?