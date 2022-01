Zájdite do pivnice

Možno sa to zdá neuveriteľné, ale vami vyhodené, nechcené a založené veci sa budú páčiť najviac zasa vám. Nie je zlé zájsť do pivnice alebo garáže a oprášiť veci, ktoré vám kedysi zavadzali, alebo sa ocitli na druhej koľaji. Niekedy ich stačí len umyť, očistiť, prípadne natrieť a prelakovať. Sami zistíte, že zrazu do vášho domova opäť patria. Pretože raz sa vám už hodili a stále sa vám páčia. Takéto osvieženie je krásne, milé a ušetrí značné peniaze.