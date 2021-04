Ak sa chystáte na jar premaľovať, tak si môžete najať maliara, alebo to zvládnuť sami. Dnes vie zamaľovať steny aj informatik. Netreba však zabudnúť na to, že či už sami, alebo s pomocou profesionála, bude výber a kombinácia farieb na vás. S tým by vám mohol síce pomôcť architekt, ale volať si ho na maľovanie by bolo zbytočne nákladné. Preto je vhodné orientovať sa v základoch farebnej škály samostatne.