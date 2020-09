Štyri pravidlá dekorovania malého bytu. Poznáte ich?

Funkcia na prvom mieste

Zvoľte si vždy a za každých okolností nábytok, ktorý bude účelný. Ak je to možné aj multifunkčný. Čo to znamená? Utrieďte si priority a každú miestnosť určíte na špecifické činnosti, ale to neznamená, že nemôže plniť aj viaceré. Zamyslite sa nad tým, ako môžete jednotlivé súčasti nábytku použiť viac ráz. Napríklad barový pult v kuchyni sa v čase, keď nestolujete, môže premeniť na pracovný stôl. Funkčnosť v takomto prípade nemusí byť pritom samoúčelná a mnoho funkčných vecí vie byť aj vysoko estetických. Pri zariaďovaní však vždy postupujte od základnej funkčnosti smerom k ozdobnosti a nie naopak.

Buďte kreatívni pri odkladacom priestore

Problémom menšieho bývania je aj menej priestoru na odkladanie. Preto je nutné zapojiť fantáziu a inovatívne riešenie aj vo vzťahu k odkladaciemu priestoru. Preto sa hodia otvorené poličky, inovatívne vešiaky stojace na miestach, ktoré ste nevyužili. Stavte na množstvo zážitkov, vešiakov, skriniek v rohoch, pri strope. Ak využijete priestor efektívne, bude estetický a rovnako aj pekný.

Správne zvolený odkladací priestor je alfa a omega. Zdroj: ROBO HUBAČ

Vyberajte si doplnky, ktoré nezaberajú miesto zbytočne

V malom byte vám nemusí chýbať priestor, ak použijete veci, ktoré v prípade ich nevyužívania môžete dômyselne ukryť. Pre malé byty sú výhodou vyklápacie postele, v detských izbách kombinácie postele s úložným priestorom, študentské a pracovné stolíky, ktoré sa razom premenia na stolovanie, alebo naopak sa sklopia a akoby vôbec neboli súčasťou interiéru. Mobilný nábytok má dnes mnoho foriem, stačí po nich siahnuť.

Nezabudnite na vhodné doplnky

Ani malý byť nemusí byť zariadený sparťansky a spraviť z minimalizmu núdznu cnosť. V malom byte je však skvelé, ak si do priestoru vyberiete doplnky cennejšie. Ideálom sú umelecké doplnky, kvety, pokojne aj bylinky, ktoré využijete v kuchyni. Elegantné kávovary, čajníky, dokonca aj štýlové rýchlovarné kanvice. Pretože ak niečo vyzerá ako krásny bytový doplnok, to ešte neznamená, že ho nemôžete využívať na pravidelnej báze. V malom byte práve takéto doplnky vytvárajú dojem priestrannosti, sú funkčné aj pekne dekorujú.

