Štýlové bývanie za málo peňazí: Skvelé rady do 20 eur!

Poriadok

Najlacnejšou zmenou je upratanie. Ak má každá vec svoje miesto, okamžite to vidieť. Utrite prach, prezlečte obliečky, odložte všetko nepotrebné. Nájdite si čas a zorganizujte doma aj to, čo stále odkladáte. Verte, že priestory prevzdušníte vyradením zbytočností a nájdete aj to, čo sa oplatí vytiahnuť na svetlo sveta.

Personalizácia

Architektka a interiérová dizajnérka Mária Minariková radí, že je veľmi účinné zapojiť do bývania vlastnú osobnosť. „Každý z nás je iný a má jedinečný vkus. Skúste do interiéru zapojiť prvky, ktoré sú špecifické len pre vás – fotky, ktoré máte odložené v albume, výtvory detí, suvenír z dovolenky, obraz od obľúbeného umelca či vyšívané obrúsky po starkej. Takýto zdedený predmet často môže vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, a pritom vás nič nestál.“