Šikovný 2-izbáčik ako inšpirácia: Detaily, ktoré z neho spravili niečo viac

Výhodou tohto malého bytu je, že má samostatnú predsieň. Majitelia si dali záležať, aby z nej zbytočne neukrojili veľa priestoru a aby ostala svetlá. Zvolili minimum nábytku a keď už tam je, tak má svoj štýl a originálne detaily. Ako napríklad kožené ušká miesto úchytiek na botníku.

Byt je zariadený absolútne jednoducho. Zdroj: historiskahem.se

Do obývačky sa možno dodstať z predsiene, ale i z kuchyne, s ktorou je prepojená jedálenským stolom. Dominantým prvkom obývačky je sedačka sýtej smaradgovej farby, ktorá - keď nakuknete ďalej do bytu - korešponduje so stenou v spálni. Práve toto farebné prepojenie je kúzlom maličkého a jednoduchého bytu.

Dvojizbový byt má 45 metrov štvorcových. Zdroj: historiskahem.se

Majitelia sú fanúšikovia staro-nového zariadenia, takže skombinovali tradičný model komody, stoličiek i osvetlení a pridali kus aktuálnejšieho na kuchynskej linke či zariadení spálne. Výrazným prvkom na týchto 45-tich metroch štvorcových je dostatok zelene, ktorá stojí na mnohých miestach a dodáva viac domáckeho pocitu.

Pozrite si detaily tohto bytu v galérii a presvedčte sa, že netreba veľa, aby sa bývalo dobre, efektne aj prakticky.