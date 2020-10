Rohová sedačka je zárukou pohodlia. Viete, akú si vybrať?

Prvý krok - meranie

Rohová sedačka má väčšie rozmery, preto pred jej kúpou poriadne zmerajte miestnosť, do ktorej ju chcete dostať. Pamätajte na to, že po stranách sa vám zíde priestor nielen na voľné prechádzanie, ale i na umiestnenie stojacej lampy alebo príručného stolíka. Pri meraní berte do úvahy hĺbku sedačky vrátane konferenčného stolíka a nábytku, ktorý bude stáť pred ňou. Ide o to, aby ste vizuálne miestnosť nepreplnili.

Nielen v rohu...

Napriek tomu, že tvar sedačky zvádza na umiestnenie do rohu, môžete byť kreatívnejší. Dizajnéri tradične odporúčajú ponechať medzi stenou a sedačkou väčší odstup. Rohová sedačka môže jednou stranou kopírovať stenu, ale výborne vyzerá i uprostred miestnosti. V takom prípade však, samozrejme, musí byť celočalúnená. Výsledná pozícia sedačky rovnako záleží od veľkosti a tvaru obývacej izby. Ponechajte okolo nej dostatočný priestor na prechádzanie.

Priestranná rohová sedačka vizuálne oddeľuje obývaciu časť od jedálenskej. Zdroj: Oliver Balog

Štýl

Pri výbere sedačky zohľadnite interiérový štýl obývacej izby. Pre moderný interiér je vhodná minimalistická sedačka s jednoduchým tvarom a poťahom, do rustikálneho a klasicky zariadeného priestoru môžete použiť i robustnejšiu a tradičnejšie tvarovanú sedačku s bohatým prešívaním. Celkový dojem podporíte voľbou poťahu. Okrem klasického textilného sú stále obľúbené kožené, či už z pravej alebo umelej kože. Pri niektorých druhoch sedačiek si môžete zvoliť dokonca dva odtiene poťahovej látky - jednu na spodnú a druhú na vrchnú časť. Výsledkom je unikátna a štýlovo pôsobiaca sedačka. Typ poťahu a farbu laďte s ohľadom na ostatné zariadenie, aby harmonizovali s nábytkom aj farbou stien.