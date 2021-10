Každá zóna potrebuje svoju kvalitu

Spojením kuchyne a obývačky nevzniká jedna miestnosť. Je veľmi dôležité vnímať priestor síce ako celok, ale dať každej časti špecifickú kvalitu. To v praxi znamená, že hoci ide o jeden priestor, bude jasne vymedzené, kde je miesto na jedlo a kde zábavu. Ako na to? Napríklad tým, že podlaha bude spoločná, ale stoličky na sedenie v kuchyni môžu byť svetlejšie a v obývačke tmavšie. Nič príliš nápadné, rozdelenie zón môže byť vnímané podprahovo, ale malo by byť.