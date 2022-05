Prerábka kuchyne a kúpeľne v staršom byte: TAKÝTO je návrh odborníčky

Do redakcie Nového času pre ženy napísala čitateľka Viktória:

Chceme presunúť kúpeľňu do chodby s oknom hneď vedľa vstupu do bytu a kuchyňu posunúť namiesto kúpeľne. V terajšej kuchyni bude zas obývačka. Chcela som kuchyňu spojenú s obývačkou, ale v stene medzi kuchyňou a kúpeľňou je šachta na vodovodné potrubie a komín, ktorého šírku presne nevieme. Preto by som uvítala aspoň prechod medzi týmito dvoma miestnosťami.

V prvej izbe od vstupu bude spálňa, v ktorej by som chcela pozdĺž celej steny šatníkovú skriňu, prípadne nejako inak riešený oddelený šatník. Chceme vymeniť elektrinu, podlahy za laminátové. V kúpeľni by som chcela mať vaňu, WC a práčku, ideálne pod umývadlom.

Na pôvodný stav i návrh úpravy sa pozrela odborníčka.