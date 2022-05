Prerábka 3-izbového bytu: Pozrite na efektné riešenie odborníčky

Do redakcie napísala Erika z Prešova: "Sme 3-členná rodina s jedným dieťaťom. Byt je v pôvodnom stave, je priestranný a nosné steny sú len po obvode bytu. Funkčné sú oba komíny, z ktorých jeden by sme radi využili na akumulačnú pec s kozubovou vložkou. Radi by sme mali prepojenú kuchyňu s obývačkou, kde by mohol stáť práve spomínaný kozub. Nebránime sa kompletnej rekonštrukcii bytu, pretože ako vidieť z nákresu pôvodného stavu bytu, usporiadanie je dosť nepraktické."

Aké riešenie navrhla architektka?