PRED a PO maličkej kuchyne: Sami by ste to neurobili lepšie!

Toto malé PRED a PO vám ukáže, ako vyčarovať z malej, 5,4 m2 kuchyne, praktické, funkčné a útulné miesto. Blogerka Katya pochádzajúca z Ruska kúpila starý byt z roku 1960 v pôvodnom stave a pustila sa do rekonštrukcie. Pri premene stavila najmä na svetlo, funkčnosť a materiály. Inšpirujte sa.

PRED premenou

Rovnako ako zvyšok bytu aj kuchyňa potrebovala celkovú rekonštrukciu. Jej nelichotivý, starý a zanedbaný výzor bol znakom toho, že doslúžila. Katya sa pustila do návrhu novej, ktorá by spĺňala jej požiadavky, zapadla do dispozície bytu a vynikala štýlom i modernosťou.