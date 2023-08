Pražský dom Vaša Patejdla: Zanechal po sebe krásne bývanie s bazénom

Plače celé Česko aj Slovensko. Vašo Patejdl sa do dôchodku nechystal, no pár dní dozadu podľahol rakovine slinivky brušnej, známej aj ako pankreas. Všetko sa zbehlo extrémne rýchlo. Ako píše Plus 7 dní, rodinu zabezpečil.

Uznávaný hudobník robil všetko, aby nikto z jeho blízkych nestrádal a aby ich zabezpečil do budúcnosti. Z prvého manželstva mal dvoch synov, počas manželstva splodil syna Benjamína za riekou Moravou. Vzťahy sa korektne vyriešili a aj po rozvode a druhej svadbe spolu všetci vychádzali. Vašo sa usadil v Česku s druhou manželkou Milušou.

Po presťahovaní sa do susednej krajiny za svojou láskou a synom Benjamínom si dal postaviť v Kunraticiach postavil veľký „barák“. Podľa informácií Plus 7 dní ho vyšiel na 403 000 eur. Priestranný dom má slušný pozemok a takisto bazén. Súkromie sa zosnulá legenda snažila získať za vysokým plotom.