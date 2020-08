Poznáte zaváranie v rúre? Šetrí čas aj prácu, ale pozor na TOTO!

Zaváranie v rúre nie je žiadnou novinkou. Ide o niečo rýchlejší a časovo menej náročný postup ako "hrncovanie", nakoľko pojme viac pohárov naraz. Ešte než sa do toho pustíte, je dobré poznať základné rady, vďaka ktorým nebudete musieť všetku svoju snahu hodiť do koša.

Rovnaké poháre

V prvom rade si prichystajte rovnaké poháre - čo sa objemu i tvaru týka. Len takto bude teplo pôsobiť na všetky zaváraniny rovnako a výsledok bude jednotný.

Plech s vodou

Naplnené a uzatvorené poháre sa kladú na plech, ktorý pôjde do rúry. Je však vhodné, aby bol plech hlbší, nakoľko sa doň leje voda. Ide o hladinu vo výške cca 2 centimetre. Tu opatrne - voda by mala byť takej teploty ako nálev. Ak ste teda zalievali teplým nálevom, do plechu dajte teplú vodu, ak ste zalievali na studeno, rovnako dajte do plechu studenú vodu.