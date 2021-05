Potrebujete vstavanú skriňu? S TÝMTO rozdelením ju využijete naplno

Na ergonómii záleží

Hĺbka šatníkovej skrine by nemala byť menšia ako 60 cm, no ak máte dostatok priestoru môže byť hlbšia. Pri koncipovaní závesného systému treba zohľadniť jeho šírku podľa množstva vecí, ale aj výšku, ktorá by mala vyhovovať nielen predpokladanej dĺžke vešaných vecí, ale aj výške postavy, aby ste na nich bez problémov dosiahli. Štandardná výška pre zavesenie košieľ je 110 cm, pri kabátoch a šatách 160 cm. Ak budete v skrini ukladať aj topánky, oceníte police s menšou hĺbkou a šírkou 20-30 cm.