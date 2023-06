Pokojný život Martina Nikodýma: Užíva si život v karavane a venuje sa včelám!

„Zmenil som svoj život a upravil priority,“ vyhlásil pre PLUS 7 DNÍ pred pár rokmi známy dobrodruh a cestovateľ. Za predaj vily dostal takmer 900-tisíc eur, no odvtedy do žiadnej nehnuteľnosti neinvestoval. Presťahoval sa do prenajatého bytu v centre Bratislavy a kúpil pozemok pre svoj včelín. Namiesto stavby čo kúpy domu si nedávno zaobstaral malý „byt na kolesách“.

Martin Nikodým si pred dávnejšie kúpil karavan. „Je to malý obytný príves pre dvoch a kúpili sme si ho, aby sme mohli spoločne s Martinkom zažívať dobrodružstvá. To znamená, že ak bude príležitosť niekde kempovať alebo ísť na nejaký festival v lete, pôjdeme s prívesom. A občas v ňom prespíme aj pri včelíne,“ hovorí.