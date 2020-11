Počuli ste o zimnom režime pre okná? Prezradíme vám, o čo ide

Správne nastavenie

Hlavnou motiváciou výmeny okien je ich netesnosť. Staré okná sú pokrútené, nepriliehajú k rámom a neustále cez ne fúka. Pri výmene vám okná montujú s neutrálnym nastavením. No keď sa vonku ochladí, možno by bolo vhodnejšie, keby tesnili o trochu viac. Zmysel to má aj pri starších oknách, kde už tesnenie nie také hrubé. V takom prípade môžete zmeniť polohu skrutiek na kovaní po obvode okna, čím sa zvýši sila prítlaku a zmenší sa škára medzi tesnením krídla okna a rámom, čo mnohí označujú ako „zimný režim“. Vždy však záleží na stave okna a tesnenia, aby ste si týmto krokom okná zbytočne „nerozšteľovali“, takže neodporúčame ísť až na maximum.

Zimný režim pre okná

Každé ročné obdobie má iné poveternostné podmienky, či už ide o teplotu, vlhkosť vzduchu či veternosť. Počas letných mesiacov nie je nutné, aby okná priveľmi tesnili, cirkulácia vzduchu je vítaná. V zime je to naopak. Prestavením tesnenia okna môžete meniť jeho izolačné schopnosti. Niekedy je príčinou netesnosti okna jednoducho len jeho „sadnutie“, preto je potrebné ho vyregulovať do správnej výšky. Na reguláciu prítlaku vám stačí klasický imbusový kľúč, prípadne skrutkovač. O stave tesnosti vás informuje ryska na kovaní. Otáčaním kovania a priblížením rysky smerom k tesneniu prítlak zväčšujete a smerom od tesnenia zmenšujete. Zmenu pocítite už pri zatváraní okna, ide to ťažšie. Nezabudnite nastaviť všetky skrutky po obvode okna do rovnakej polohy, aby bol prítlak na všetkých častiach rovnaký.