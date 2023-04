Petrana z Ruže pre nevestu: Vkusné bývanie v ktorom sa budete cítiť ako v džungli! Wau

Extravagantná Petrana Galatea nepochybne medzi najvýraznejšie ženy markizáckej šou Ruža pre nevestu. Na svojom instagrame občas ukáže nejakú momentku z jej bývania a my tak môžeme nakuknúť ako to u extravagantnej Youtuberky vlastne vyzerá.

Petrana býva v modernom byte v ktorom má stenu, ktorá pôsobí holým dojmom. Do oka vám udrie aj to, že je milovníčkou izboviek, ktorý má doma naozaj veľmi veľa. Izbové rastliny v interiéri vyzerajú naozaj štýlovo a sú aj zdraviu prospešné. Hviezda reality šou má doma aj krásne zrkadlo so štýlovým rámom a celkový dojem z jej bytu je príjemný a moderný.

