Paneláková obývačka: Aby vyzerala parádne až veľkolepo, treba...

Nechajte priestor voľne dýchať

Bez ohľadu na veľkosť, určite izbu nenapracte nábytkom a doplnkami. Nemali by ste mať pocit, že sa v obývačke nedá pohnúť. V strede by izba mala aspoň čiastočne zostať prázdna, aby sa dalo, bez kľučkovania medzi nábytkom, prejsť z jednej strany na druhú. Do obývacej izby umiestnite ideálne iba veci pre váš úžitok a zároveň pre potešenie. Veľká a pohodlná sedačka je v obývačke základ. Je dominantou celého priestoru. Vyberajte ju starostlivo, nech vás z nej nebolí chrbát. Okrem sedačky sa môžu hodiť rôzne sedacie vankúše na zem pre početnejšie návštevy.

Zvoľte vhodný typ svetiel, ale aj tieňa

Intenzitu prirodzeného svetla z vonku nezmeníte, ale môžete výrazne ovplyvniť atmosféru obývačky vďaka umelému osvetleniu. V rámci centrálneho osvetlenia sa oplatí počítať aspoň s dvoma intenzitami svietenia. Pri práci a počas pochmúrnych dní môžete svietiť výrazne, naopak večer k filmu zvoliť teplejšie, prípadne farebnejšie osvetlenie. Skvelé je používať LED lustre so stmievaním. Oceníte ich z praktického hľadiska a pôsobia naozaj dobre. Aj v prípade, že nesvietia.