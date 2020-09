Otravujú vám susedia život? Na toto všetko máte zo zákona nárok

Máte dobrých susedov? Ak áno, tak gratulujeme a odporúčame to poriadne osláviť. Mať bezproblémové nažívanie so susedmi je totiž na nezaplatenie. Neveríte? Problémov, s ktorými sa totiž môžete stretnúť pri susedskom spolunažívaní, môže byť neúrekom a budú vás stáť čas, peniaze a neraz aj (fyzické a psychické) zdravie!

Susedské vzťahy sú mimoriadne dôležité, pretože ak nefungujú, dokážu vám nielen znepríjemniť bývanie, ale dokonca aj výrazne znížiť hodnotu nehnuteľnosti, a tak vám napríklad znemožnia predaj a tým aj odchod na iné miesto.

Niet nad dobré susedské vzťahy. Zdroj: archív

Možno o tom nevedia

Nie každý sused si svoje nevhodné správanie uvedomuje, respektíve nemusí tušiť, že je zodpovedný za niečo, čo vám spôsobuje problémy, či už znižuje kvalitu bývania, alebo poškodzuje majetok. Takýto problém môže spôsobovať susedove zviera - napr. mačka, ktorá neustále navštevuje vašu záhradu. Močenie na rastliny, výkaly na trávniku či poškodzovanie vašej úrody alebo plota je finančne i časovo náročné. Podobne sa môžu správať aj iné zvieratá, napríklad zle strážená hydina či pes. V tomto prípade je vhodné susedov na atypické správanie zvieraťa upozorniť a škody, či samotný pohyb po vašom pozemku aj zdokumentovať, aby ste mali pevné argumenty v rukách. „Prichytenie" zvieraťa pri čine sa môže stať aj oporou pri vymáhaní škody.

Problémom okrem zvierat môžu byť aj rastliny. Môže ísť o živý plot vysadený príliš blízko vášho pozemku, ale aj o kríky či ovocné stromy, ktoré koreňmi a konármi zasahujú ku vám. Je jasné, že môžu poškodzovať oplotenie a na jeseň byť zdrojom množstva lístia. Tiež môžu tieniť vašej úrode alebo svetelne obmedzovať váš pozemok, nehovoriac o tom, že sused zrejme opadané a zhnité plody ku vám zbierať nepríde. Je dobré vedieť, že je povinnosťou vlastníka vysádzať na svojom pozemku stromy či rastliny tak, aby boli v dostatočnej vzdialenosti od plota. Ak už rastlina presahuje k vám, mal by ju vlastník v primeranom čase skrátiť či odstrániť a za týmto účelom by ste ho mali vpustiť na svoj pozemok, ak je to potrebné. Plody z týchto stromov či kríkov patria však susedovi, oberať by ste preto nemali ani tie, ktoré presahujú ku vám.