Otravné muchy. Poradíme vám, čo proti nim naozaj zaberá!

Prevencia je najlepšia

Prečo muchy priťahujú ľudské príbytky? Sú pre nich istým zdrojom potravy, miestom rozmanitých pachov, ktoré citlivo vnímajú. Preto, ak chcete minimalizovať ich nálety, zakrývajte a pravidelne vynášajte smetný kôš. Ak nekompostujete, neskonzumované zvyšky jedál a odpad vzniknutý pri varení zabaľte do novinového papiera, prípadne vložte do mikroténového vrecka a takto vyhoďte. Ovocie a zeleninu uložené voľne prikryte, pravidelne kontrolujte, aby medzi nimi neboli nahnité kusy. Uvarené jedlo prikryte a po vychladnutí ihneď odložte do chladničky.

Prírodné prostriedky

V boji s muchami sú účinné rôzne bylinky s výraznou aromatickou vôňou. Napríklad šalvia, levanduľa, vanilka či mäta. Odpudzuje ich aj vôňa citróna a octu. Dotieravý hmyz môžete držať v úctivej vzdialenosti vďaka cesnaku, škorici, zázvoru a pálivej paprike, dokonca môžu byť aj v sušenej podobe. Zmes nasypte okolo okien. Muchy nemajú radi ani vôňu pelargónií, ktoré predstavujú estetickú bariéru. Dvojitý osoh budete mať z pestovania rajčín v črepníku na okne, ktorého arómu muchy tiež nemusia. A úplne zadarmo získate pri prechádzke ďalší účinný odpudzovač. Vratič obyčajný rastie ako burina a jeho sladká vôňa sa šíri naďaleko. Muchy ju nenávidia, tak si nazbierajte kyticu a vložte ju do okna. A urobte si i sušené zásoby...