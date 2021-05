Oplatí sa postaviť dom aj s pivnicou? Aha, aké to má výhody!

Úložný priestor navyše

Pivnica znamená extra úložný priestor. Nevravte, že si neviete predstaviť, čo by ste do nej dali. V každej domácnosti by sa toho našlo neúrekom. A prečo by ste mali obetovať obytný priestor, keď môžete množstvo vecí "spratať" do pivnice? Pivnica zvýši pohodlie bývania tým, že vám poskytne viac úložného priestoru. A tiež do nej môžete situovať celé technické zázemie domu - kotol, bojler, dielňu, práčovňu...

Extra obytný priestor

Ak máte veľkú pivnicu, časť môžete prerobiť na obytný priestor. Jasné, nezaobíde sa to bez ďalších investícií, ale získate miesto na dočasné ubytovanie návštev. Podľa priestoru, ktorý máte k dispozícii tu môže vzniknúť okrem spálne aj kúpeľňa a obývacia izba.