Odborníčka radí: Dekorujte TAKTO a vyhnete sa najčastejším chybám

Najskôr nábytok až potom doplnky

Dekorácie by mali byť to posledné, s čím si skrášlite vaše bývanie. Ich úlohou je interiér dotvoriť a mali by byť zladené so zariadením, preto ich vyberáme nakoniec. A to aj napriek tomu, že na túto časť sa väčšina z nás teší najviac.

Na čo si dať pozor

Navodiť ten správny pocit domova nie je vždy jednoduché, avšak práve pomocou detailov sa dá neuveriteľne zmeniť celkové pôsobenie domácnosti. Na ich výber si preto doprajte čas a nikdy nerobte kompromis. Ak váhate pri nákupe, väčšinou to nebude lepšie ani neskôr. Ak vás ale niečo osloví alebo vystihuje, nešliapnete vedľa.