Odborníci prekvapili: Tieto veci už NEPATRIA k modernému bývaniu!

Mestský farm house

Boli časy, keď sa za vrchol trendovosti považovalo aranžovanie farmárskeho štýlu aj v moderných mestských novostavbách. Kelley Mason, ktorá dlhé roky tvorí moderné interiéry, však dnes radí tento koncept poslať do zabudnutia. Už dávno sa neoplatí hrať na to, že hoci bývate na piatom poschodí paneláku, máte to zariadené ako vo vidieckej chalupe. Tento koncept preto nie je práve najlepšie zaradiť do svojho interiéru a moderné trendy siahajú skôr po dizajnovej autenticite.