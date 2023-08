Obývačka Martiny Schindlerovej prekvapí: Zlato, striebro a k tomu...

Kariéra príťažlivej Martiny Schindlerovej začala v speváckej súťaži Super Star. Po krachu manželstva sa s deťmi presťahovala do bytu, kde im spoločnosť robí aj mačička z útulku. A zariadila ho podľa seba.

Páčia sa jej kovové, lesklé veci kombinované so zamatom a inými na dotyk príjemnými materiálmi. Podľa toho vyberala aj sedačku do obývačky, kde si s deťmi rada užíva spoločné leňošenie či posedenia s priateľmi. Dojem luxusu dodávajú obývačke aj látky. Speváčka vybrala splývavú látku na závesy a v takmer podobnom odtieni sú aj dekoračné vankúše a koberec s dlhým vlasom.

Chodbou so vstavanými skriňami sa prechádza do obývačky. Tá očarí dekoratívnymi omietkami so zlatými a striebornými odleskami, ktoré vytvárajú na stene jedinečný efekt pripomínajúci omietky v starých zámkoch a palácoch. V glamour štýle je aj jedálenský stôl s ozdobne tvarovanými nohami a čalúnenými stoličkami umiestnený medzi spoločenskou a kuchynskou časťou.