Váha

Kvalitné uteráky a osušky uvádzajú aj váhu na meter štvorcový tkaniny. Prečo je to dôležité? Čím vyššia váha, tým kvalitnejšie sacie vlastnosti a prirodzene aj jemnosť a mäkkosť. Pretože ľahká osuška môže síce na prvý pohľad pôsobiť celkom obstojne, ale v princípe pôjde o jednoduchú tkaninu, ktorá vašu pokožku zanechá prakticky rovnako mokrú, akoby ste sa ani neutreli. To určite nepoteší, hoci by cena bola lákavá.