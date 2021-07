Farebné interiéry majú čosi do seba. Spravidla žiaria energiou a optimizmom, no pri pohľade na tento svieži interiér tiež ťažko odtrhnúť zrak. Elegantné, čisté línie typické pre škandinávsku estetiku a odzbrojujúca jednoduchosť naplnia človeka zvláštnym pokojom. A to všetko na ploche 40 m².