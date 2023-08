Nerobte zbytočné chyby pri kúpe a zariaďovaní bytu: 3 šikovné tipy

Mnohí mladí ľudia by chceli mať všetko a hneď, čo im môže spôsobiť v budúcnosti problémy. Najmä ak ide o bývanie. Poučte sa z chýb iných.

Neurobte zbytočné chyby

"Kúpim si veľký byt, aby som sa nemusela sťahovať, keď budem mať rodinu", to si hovorí veľa mladých ľudí, ale pokiaľ taký byt môžete mať len za cenu vysokej pôžičky, nie je to správne. Radšej si kúpte menší byt, a peniaze, ktoré vo forme úrokov budete musieť splácať roky banke, si užívajte na cestovanie, koníčky a podobne. No a situáciu, keď sa vydáte a budete mať deti, riešte až keď bude aktuálna, dovtedy sa ešte všeličo zmení.