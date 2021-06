Neporiadok v kuchynskej linke? Perfektný návod, ako ju zorganizovať

Šetrite čas, nervy aj peniaze

Mať dôsledne upratanú a zorganizovanú kuchynskú linku znamená, vedieť a vidieť, čo kde máte. Omnoho menej často sa vám stane, že niektoré suroviny, koreniny alebo prísady kúpite dvakrát, prípadne skončia po záručnej dobe. Súčasne takýto prístup ušetrí čas pri varení, keď nebudete musieť prehľadávať skrinky a hľadať suroviny. No a samozrejme, budete sa menej stresovať. Pretože budete mať poriadok a veci správne uložené.

Kategorizujte

Ideálne je rozdeliť si kuchynskú linku na jednotlivé zóny. To v praxi znamená, že viete presne, v ktorej časti máte riad, v ktorej koreniny, múky, prísady do jedla, suché potraviny, prípadne nápoje a aj chémiu. Ak si viete kuchynskú linku rozdeliť na jednotlivé zóny, je to prvý krok k tomu, aby ste mali kuchynskú linku dobre organizovanú a udržiavanú.