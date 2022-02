Z nemodernej kuchyne je kráska: Táto premena sa naozaj podarila! Foto: Niharika Hablani

Poznáme to snáď všetci - kým veci slúžia, do renovácie sa nehrnieme. Tak to bolo aj v prípade tohto domu, kde majiteľka varila v staromódnej kuchyni z 90-tych rokov. Prišla však pandémia, s ňou množstvo voľného času a tak sa začala domácnosť meniť.