NÁVŠTEVA Takto býva Martina Schindlerová: Zrejme budete prekvapení...

Kariéra príťažlivej speváčky Martiny začala v speváckej súťaži Super Star. Po tom ako sa vydala, jej prioritou sa stali deti. Aj pri nich dokázala vyštudovať právo, ukončiť doktorandské štúdium a dnes učí na fakulte práva UK. Manželstvo nevyšlo a preto sa s deťmi presťahovala do bytu, kde im spoločnosť robí aj mačička z útulku.

Glamour štýl

Chodbou so vstavanými skriňami sme prešli do obývačky. Tá nás očarila dekoratívnymi omietkami so zlatými a striebornými odleskami, ktoré vytvárajú na stene jedinečný efekt pripomínajúci omietky v starých zámkoch a palácoch. V glamour štýle je aj jedálenský stôl s ozdobne tvarovanými nohami a čalúnenými stoličkami umiestnený medzi spoločenskou a kuchynskou časťou.