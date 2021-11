Najčastejšie chyby pri dekorovaní obývačky, ktoré robí väčšina ľudí

Výber nevhodnej sedačky

Nie je to vždy jednoduché vybrať si tú správnu. Akú by ste potrebovali, možno nemajú. Niečo sa vám nehodí a niečo sa vám páči, no možno bude predstavovať chybu pri zariaďovaní. Dizajnéri sa zhodujú, že skvelá obývačka začína skvelou pohovkou. Stylistka Emily Henderson preto radí nerobiť kompromisy. Nesnažiť sa nájsť starej sedačke miesto v novej obývačke, pretože sa ešte „dá využiť“. Rovnako je potrebné staviť na takú sedačku, ktorá farebne, tvarom aj veľkosťou nebude v obývačke prekážať, ale decentne tvorí jednu estetickú melódiu s ostatnými kúskami nábytku.