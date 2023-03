Slovenská europoslankyňa Monika Beňová žije so svojou rodinkou v krásnom rodinnom dome vo Vrakuni, ktorý si zariadila podľa svojich predstáv. Spoločne so svojim partnerom v ňom vychovávajú dcérku Leušku a vyzerá to tak, že Monika nikdy nebola spokojnejšia.