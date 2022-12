Martin Nikodým konečne ukázal súkromie: Obývačka, stromček aj...

Je známe, že Martin Nikodým vlastnil na Devíne rozsiahlu vilu s pozemkom. Tohto bývania sa však dávnejšie zbavil a predal ho s vysvetlením, že taký veľký dom už nepotrebuje.„Zmenil som svoj život a upravil priority,“ vyhlásil v tom čase pre týždenník Plus 7 dní. Jeho cieľom bolo minimalizovať svoj životný priestor.

Moderátor išiel do podnájmu, no vo vlastníctve si nechal záhrady. Ako vášnivý včelár potrebuje miesto pre svoj koníček, pričom rozmýšľa aj o dome, no menšom. Aktuálne je s bývaním spokojný a jedným z dôkazov je momentka z obývačky. Ukázal v nej to najcennejšie - jedno zo svojich detí.

S najmladším synom už niekoľko dní dozadu postavili a ozdobili stromček. "My sme to tento rok nevydržali😂 A opäť som použil staré dobré pravidlo, ktorý stromček chytíš do rúk ako prvý, ten aj zober. Tentokrát sme ani nehľadali druhý, či tretí. Aký je?😍🎅🏻" opýtal sa fanúšikov na Instagrame a zožal za výzdobu pochvaly.

Stromček nie je najväčší, ale krásne vyniká pri veľkom okne, ktoré je zároveň východom na terasu. Tmavé drevo nábytku a kombinácia záclony a závesov dotvára pohodu v obývačke, ktorá je jednou z mála častí bývania, čo Martin Nikodým u seba odhalil.