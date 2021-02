Martin Chodúr vymenil panelák za krásny dom na vidieku: Pozrite!

Martin sa dal dokopy s o 16 rokov staršou manažérko Ivonou Selníkovou, ktorá zmenila jeho život. Z chlapca, ktorý vyrastal v ostravskom paneláku, urobila uznávaného hudobníka, dala mu syna a domov, o akom možno ani nesníval. Nakuknite doňho spolu s nami.

Z paneláku na vidiek

Martin si so staršou partnerkou Ivonou užíva v novom dome luxus, kde je dostatok miesta nielen pre rodinu, ale aj jeho koníček - hudbu. Takmer na každom kroku sa nachádza nejaký hudobný nástroj. Najviac ich má vo svojej podkrovnej pracovni, kde pracuje na svojich skladbách a z času na čas si zaspieva aj so svojím synčekom. Ich duo si môžete vypočuť aj vo videu:

Nemenil by

Martin si bývanie v dome pochvaľuje aj kvôli krásnej prírode a záhrade pri dome. Teší sa, že môže so synčekom chodiť k rieke, do lesa, voziť sa na traktore, pozorovať slimáky... Skrátka robiť všetko to, čo on na sídlisku nemohol.

V novom dome je aj takáto relaxačná miestnosť s ratanovým nábytkom. Zdroj: archív

Miesto, ktoré zbožňuje

V dome sa nachádza aj jedna relaxačná miestnosť prepojená s exteriérom, kde Martin najradšej relaxuje po náročných koncertoch. Je zariadená prírodným ratanovým nábytkom a doplnená množstvom rastlín. Tak ako táto časť domu, aj zvyšok je zariadený jednoducho a účelne. Luxus, ktorý si Martin užíva, nie je v drahom nábytku alebo doplnkoch, ale v harmonickom vzťahu, ktorý trvá už viac ako desať rokov.

Viac v galérii.