Malý, ale uprataný: Najlepšie tipy, ako udržať poriadok v menšom byte

Len potrebné veci

Nekupujte si veci do zásoby. Platí to hlavne o kuchyni. V súčasnosti máme obchody otvorené sedem dní v týždni, takže nie je potrebné robiť si extra zásoby. Navyše každý, kto kupuje veci do depozitu, vie, že minimálne tretina sa neskôr vyhodí kvôli uplynutiu záruky. Hlavnou zásadou malého bytu je neskladovať žiadne zbytočné veci, ktoré iba zaberajú miesto. Zásoby čerpajú priestor pre iné veci a následne sa tvorí dojem neporiadku na stole, kuchynskej linke či v jedálenskom kúte...