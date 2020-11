Malá spálňa: 6 vecí, ktoré jej pomôžu tak, že si všimnete rozdiel 18 18 Foto: idealhome.co.uk

V malom priestore, do ktorého potrebujeme napchať aj iné „funkcie" ako spánok, napríklad domácu pracovňu, šatník, knižnicu alebo sklad, je zariaďovanie niekedy ako hra tetris. Ide o to, ako správne vyskladať nábytok tak, aby veci do seba zapadali. Tu je pár tipov, ako na to.