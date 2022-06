Luxusné bývanie v Amerike! Gáboríkovci potichu vlastnia aj TOTO

Rodina na bývanie v priestrannom trenčianskom dome nedá dopustiť, no aj tak ich to aktuálne láka za veľkú mláku, kde spolu manželia žili počas vrcholu Mariánovej kariéry. Čersvá dvojnásobná mamička nedávno prezradila, že by chceli začať cestovať a vrátiť sa na svoje obľúbené miesta spolu s deťmi, ktorým chcú ukázať inú kultúru, zvyky a priučiť ich cudzím jazykom.

Vychýrené lokality

Za veľkou mlákou pôsobil hokejista Marián Gáborík dvadsať rokov. Keď sa v roku 2009 sťahoval kvôli kontraktu s New York Rangers do Veľkého jablka, zadovážil si tam penthouse. Nehnuteľnosť je stále v jeho vlastníctve, čo priznal nedávno týždenníku PLUS 7 DNÍ počas oslavy svojej štyridsiatky v Trenčianskych Tepliciach. Tá sa totiž celá niesla v štýle newyorskej noci, pretože mesto, ktoré nikdy nespí, berie Marián ako svoj druhý domov. „Milujem New York. Roky som tam hrával a mám tam aj svoj byt,“ vysvetlil.