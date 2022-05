Lukratívny byt Milana Lasicu je na predaj: Neskutočná cena, pozrite sa dnu!

Po smrti Milana Lasicu sa Magda Vášaryová na verejnosti príliš neukazovala. Najnovšie, ako sa zdá, sa bude sťahovať z bytu, ktorého celkovú atmosféru vybudovali spoločne s manželom. Priestranné bývanie v bratislavskom Starom Meste si vyžaduje nemalé náklady, zrejme aj preto sa ho rozhodla predať.

„Zariadený bol pre dvoch intelektuálov a jeden tu už nie je. Uložili sme ho do hrobu a bol čas urobiť toto rozhodnutie," priznala Magda Vášáryová pre týždenník Plus 7 Dní. Ako to u nich doma vyzeralo a za koľko sa byt predáva?

