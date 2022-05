V kuchyni to žije

Sivá v kombinácii s drevom sú v byte najvýraznejšími akcentmi. Kuchynská linka v tomto odtieni pôsobí škandinávsky, no zároveň jej drevená pracovná doska dodáva pocit tepla a domova. O to viac, keď majiteľka v kuchyni trávi všetok pracovný i voľný čas.

Napriek tomu, že byt je rozlohou menší, do kuchyne sa zmestil aj ostrovček a jedálenský stôl so stoličkami, ktorý prechádza do obývačky.