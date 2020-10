Kuchyňa v tvare L: Nájdite v nej neobjavené možnosti

Elko s predĺžením

Predstava elkovej kuchyne v sebe nesie koncept lomenej hrany medzi jej dvoma ramenami. Avšak aj to priestor dovolí, je vhodné premýšľať aj na „predĺženou“ verziou, ktorá v sebe neobsahuje ostrú hranu, ale vyplnenie rohu šikmo osadeným nábytkom. Sem môžete ukryť šikovne sporák, drez a dokonca aj digestor. Vďaka tomu si predĺžite celkovú plochu kuchyne a účelne vyplníte práve ostrú hranu, ktorá inak ostane funkčne nevyužitá.

Viac priestoru

Ako pridať do elkovej kuchyne viac priestoru, je otázkou pre mnohých majiteľov bytových kuchýň či menších bungalovov. Preto tu máme skvelý tip, ktorý radia skúsení dizajnéri. Viac priestoru znamená použiť viac opticky svetlejšej farby. Ideálom je bledomodrá, ktorá vytvára atmosféru otvorenosti, ak sa spojí aj s obývačkou či jedálenským kútom. Aby to však nebolo len o modrej, rovnako efektívne pôsobí aj svetlé drevo. No a dvojkombinácia týchto farieb vytvára nielen priestor, ale aj príjemnú domovskú atmosféru.