Konečne poriadna zbraň proti škvrnám! Už ste skúšali bublinkové nápoje?

Medzi veľmi efektívne čističe škvŕn patria i sýtené nápoje, a to najmä obyčajná sóda a klasický kolový nápoj. Oba nápoje obsahujú kyseliny, ktoré sú v tomto prípade ich tajným tromfom, majú svoju šumiacu silu vďaka oxidu uhličitému a porazia tak aj zažratú nečistotu. A čo je na nich najlepšie, stoja úplné minimum, teda aspoň v porovnaní s klasickými čistiacimi produktmi. Čo nimi môžete dať do pucu?

Sóda - mastné škvrny od jedla

Ak ste si pri varení či jedení zamastili tričko, vyriešte to hneď, kým bude škvrna stará. Na čerstvú nalejte čistú sódu a preperte oblečenie v rukách alebo hoďte klasicky do práčky. Odporúča sa tiež do bubna naliať plechovku čistej a nesladenej sódy.

Kola - hrdza

Kutilov poteší zistenie, že hrdzu (napríklad z náradia) dokáže efektívne odstrániť sladký hnedý nápoj. Obsiahnutá kyselina citrónová začne pôsobiť hneď po ponorení a po 24 hodinách veci vyberte a vydrhnite. Po opláchnutí uvidíte úžasnú zmenu.