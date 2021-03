Klamstvá o čistote v domácnosti: Ak im veríte, je zle...

KLAMSTVO: Chodiť vnútri v topánkach nie je až taký prešľap

Veru je. A veľký! Nenechajte sa oklamať tým, že je vonku sucho, že nemáte topánky viditeľne špinavé, že len prebehnete po špičkách... Uvedomte si, kde všade vaše topánky stúpali, a to nielen dnes, ale celé dni predtým. Podrážka si to všetko pamätá. Odborníci na čistotu upozorňujú, že zdravšia domácnosť začína už pred dverami, kde topánky ošúchame o rohožku a vyzujeme sa. Inak si dnu vnesieme množstvo nečistôt, ktoré sa ďalej víria ešta viac do interiéru. Nabudúce na to myslite a neklamte si, že podlahu, po ktorej ste v topánkach "len" prebehli , netreba umyť. Treba a zamedzte aj tomu, aby obuté chodili deti.