Kto by si nepamätal na prvú víťazku speváckej šou Slovensko hľadá Superstar. Speváčka Katarína Koščová je aj po rokoch veľmi populárna a to aj napriek tomu, že žije tak trochu v ústraní. Spoločne so svojim manželom a dvomi deťmi žije na vidieku v blízkosti Prešova.