Moderátorka Karin Majtánová je žena do voza i koča. Na akciách ju vidíme oblečenú tip top, no a doma či na záhrade neváha pustiť sa do akejkoľvek práce.

Radová zástavba

Karin s manželom a deťmi býva na sídlisku, ale nie v paneláku, ale v radovej zástavbe niekoľkých rovnakých domov. Susedia majú priateľský vzťah a na ulici sa vo veľkom počte stretli aj počas tohtoročného Silvestra.