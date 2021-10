Kam odložiť veci v kúpeľni? Riešení je viac, ako ste si doteraz mysleli 35 35 Foto: pexels.com

V každej kúpeľni sa zídu odkladacie priestory. Pretože uteráky, dózy, tégliky, šampóny je vždy fajn mať kam odložiť. Môžete to však urobiť tak, že si kúpite tuctové nalepovacie háčiky, alebo si ich necháte navŕtať do steny. No na tom nie je ani štipka kreativity. Skúste to inak. Pár tipov máme.