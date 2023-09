Jednoizbový, ale štýlový: Byt, ktorý vás zariadením inšpiruje

Švédske bývanie má iba 27 metrov štvorcových, no majiteľ na to pri zariaďovaní myslel. Uskromnil sa v množstve nábytku, no má všetko, čo treba. Sedačku, príručný stolík, spanie pre jedného a dokonca aj kuchyňu s jedálenským sedením.

Na jednej strane veľkej izby je teda spálňa, ktorú tvorí skromná posteľ, a obývačka, na druhej strane je krátka kuchynská linka a stôl so stoličkami. Za rohom je kúpeľňa s toaletou.

Svetlé farby a nadčasové materiály dodávajú bytu punc, ktorý potrebuje, aby vynikol. Veľké okná, vysoké stropy a prirodzené svetlo sú totiž základom, prečo pôsobí tak vzdušne.

Čerešničkou je balkón, ktorý dojem z tohto malého bývania zväčšuje a možno by ste ani nepovedali, že nemá ani len 30 m2. Ako sa vám páči?