Je vaša posteľ ZDRAVÁ? Najdôležitejšie veci, ktoré to prezradia

Čistota postele a kvalita spánku

Posteľ sa skladá z viacerých segmentov a každý z nich sa podieľa na kvalite spánku. Starať sa o čistotu jednotlivých častí znamená starať sa o zdravý spánok. Pretože ak sa počas noci budíte, škriabe vás v hrdle, chrápete alebo sa nebudíte svieži, nemusí v tom byť žiadne nachladnutie ani vírus. Jednoducho len spávate v znečistenom prostredí.

Pozor na roztoče

Roztočov v posteli sa jednoducho nezbavíme. To by ste museli spávať na drevenej doske. Dôležité však je, zbavovať sa ich a hlavne čistiť mäkké tkaniny od ich výlučkov. Nejde o výmysly, ale toto znečistenie si môžete aj zmerať. Matrac totiž časom „priberá", za niekoľko rokov sa jeho hmotnosť zvýši a sú za tým práve roztoče a ich výkaly. Platí to aj o vankúši, v ktorom už po dvoch rokoch tvorí 10 % z hmotnosti práve prach, špina, roztoče a ich výlučky. Preto je základom správneho čistenia hĺbkové tepovanie matracov, vankúše s perinou pravidelne prať a vystavovať slnečnému žiareniu.