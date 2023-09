Jasmina Alagič vyzdobila dom na jeseň, ale ... "Strašné!" píšu jej fanúšikovia

Domovom známej dvojice Jasminy Alagič a Patrika Vrbovského je jednopodlažný dom v Malinove. Bývaniu vdýchli sebe vlastný luxusný štýl a nezabúdajú ani na pohľad z vonkajšej strany. Jasmína pred blížiacou sa jeseňou siahla po venci, girlande a tekviciach. Ale...

"Krásne to hrá farbami, ale strašne umelé je to. Jasminka by si mohla dovoliť niečo naturálne z prírodnín... Toto je čistá gýčovina," napísala jej jedna z fanúšičiek. Na fakt, že ozdoby sú umelé, poukázalo i mnoho ďalších fanúšikov. "Ja by som to nechcela. Veľa plastu."

Pozrite si výzdobu vo videu nižšie:

Doma je tu však práve moderátorka a jej rodina, takže ako správne poznamenala jedna z mnohých komentujúcich: "Jej dom, jej vkus." Kombinácia listov, kvetov, šišiek a tekvíc bude čoskoro aktuálna a následne zrejme Jasmina vymení jeseň za zimu.