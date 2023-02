Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská a jej manžel Patrik Rytmus Vrbovský netrpezlivo čakajú na nový byt, ktorý im rastie v Dubaji, ale Jasmina má už v hlave ďalšie plány, píše portál Šarm.

Moderátorka pred pár mesiacmi písala na svojom Instagrame, akú radosť by jej urobil dvojizbák vo vytúženej časti bratislavského Starého Mesta. Mal by sa nachádzať v blízkosti známeho Modrého kostolíka či Prezidentského paláca. To je oblasť, ktorú Jasmina zbožňuje.